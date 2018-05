Eindhoven (dpa) - Manchester City hat Kurs auf den erstmaligen Einzug ins Viertelfinale der Fußball-Champions-League genommen. Der künftige Club von Bayern-Trainer Pep Guardiola gewann sein Achtelfinal-Hinspiel bei Dynamo Kiew mit 3:1 und hat nun eine glänzende Ausgangsposition für das Rückspiel am 15. März in Manchester. In einer weiteren Partie trennten sich der PSV Eindhoven und Atletico Madrid torlos.

