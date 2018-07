Kuwait-Stadt (AFP) Das Emirat Kuwait hat sich Saudi-Arabien angeschlossen und seine Staatsbürger aufgerufen, den Libanon zu verlassen und alle Reisen dorthin zu vermeiden. Nur bei "absoluter Notwendigkeit" sollten Kuwaiter im Libanon bleiben, heißt es in einer am Mittwoch von der amtlichen Nachrichtenagentur Kuna zitierten Erklärung der kuwaitischen Botschaft in Beirut.

