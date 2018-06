Berlin (dpa) - Der Sänger Tom Jones (75, "Sex Bomb") sieht seinen jahrzehntelangen Erfolg als großes Geschenk. "Ich hatte mir den langen Erfolg erhofft, aber ich wusste, dass meine Stimme kräftig bleiben musste."

Er habe viele ältere Sänger erlebt, die stimmlich nachgelassen hätten, sagte der walisische Sänger der Deutschen Presseagentur. "Gott sei Dank ist mir das nicht passiert, meine Stimme ist noch immer so kräftig wie früher."

Jones hält es für das beste Erfolgsrezept, sich selbst gegenüber ehrlich zu sein. "Du musst wahrhaftig dir selbst gegenüber sein, du musst das lieben, was du machst", sagte er. Gerade für Musiker und Sänger sei dies essenziell: "Du kannst dir überall Tipps holen und auch von anderen beeinflusst sein, aber kopiere niemanden!"

Der Sänger, dessen Autobiografie mit dem Titel "Over the Top and Back" am Montag auf Deutsch erschienen ist, hält es für einen fatalen Fehler von Nachwuchskünstlern zu versuchen, den Stil anderer zu imitieren: "Finde dich selber und sei damit glücklich! Dann kannst du dich weiterentwickeln."

