Bautzen (dpa) - Mit einem ausverkauften Clubkonzert in ihrer Heimatstadt Bautzen hat die Band Silbermond ihre neue Tour gestartet. Frontfrau Stefanie Kloß erteilte dabei Rechtsextremismus eine klare Absage: "In der Demokratie gibt es Regeln, dazu gehört auch, keine Häuser anzuzünden. Und wer sich daran nicht hält, ist falsch hier", sagte sie vor jubelndem Publikum. "Wo kommt der Hass und die Angst her? Alles, was extrem ist, hat noch nie geholfen. Wir brauchen Toleranz und Zusammenhalt." In der Nacht zum Sonntag verübten Unbekannte einen Brandanschlag auf eine noch unbewohnte Asylunterkunft in Bautzen.

