FIFA-Berufungskommission reduziert Sperren für Blatter und Platini

Zürich (dpa) - Die Berufungskommission des Fußball-Weltverbands hat die Sperren von FIFA-Präsident Joseph Blatter und UEFA-Chef Michel Platini von jeweils acht auf sechs Jahre gesenkt. Das Gremium bestätigte damit am Mittwoch teilweise die Urteile der FIFA-Ethikkommission gegen die Spitzenfunktionäre. Einige mildernde Umstände seien dabei allerdings nicht berücksichtigt worden, weshalb der Bann zu reduzieren sei, teilte die Berufungskommission mit. Blatter war zuvor ebenso wie Platini, dem Chef der Europäischen Fußball-Union, wegen Verstößen gegen das FIFA-Ethikreglement gesperrt worden.

Manchester City auf Viertelfinal-Kurs in der Champions League

Eindhoven (dpa) - Manchester City hat Kurs auf den erstmaligen Einzug ins Viertelfinale der Fußball-Champions-League genommen. Der künftige Club des Bayern-Trainers Pep Guardiola gewann am Mittwochabend sein Achtelfinal-Hinspiel bei Dynamo Kiew überlegen mit 3:1 (2:0) und verfügt über eine glänzende Ausgangsposition für das Rückspiel am 15. März in Manchester. Die PSV Eindhoven und Atletico Madrid trennten sich torlos. Somit würde dem Finalisten von 2014 aus Madrid im Rückspiel schon ein 1:0-Heimsieg gegen den niederländischen Meister zum Sprung in die Runde der letzten acht Teams reichen.

CAS lehnt Antrag von al-Hussein für durchsichtige Wahlkabinen ab

Zürich (dpa) - Der Internationale Sportgerichtshof CAS hat den Antrag von Prinz Ali bin al-Hussein auf Nutzung von durchsichtigen Wahlkabinen bei der FIFA-Präsidentschaftswahl abgelehnt. Damit sei auch die Forderung nach einer Verschiebung des am Freitag in Zürich stattfindenden außerordentlichen Kongresses des Fußball-Weltverbands hinfällig, teilte der CAS am Mittwoch mit. Eine Begründung für das Urteil will das Gremium erst zu einem späteren Zeitpunkt geben.

Doping-Ermittlungen im Ringen: Verdacht auf gewerbsmäßigen Handel

Tuttlingen (dpa) - Ein Anfangsverdacht auf gewerbsmäßigen Handel von Dopingmitteln hat das Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft gegen den Ringer-Mannschaftsmeister ASV Nendingen ausgelöst. Die am Dienstag bekanntgewordene positive A-Probe zweier ausländischer ASV-Kämpfer beim Meisterschafts-Final-Hinkampf am 23. Januar gegen Weingarten hätten dieses erste Verfahren nach dem neuen deutschen Antidoping-Gesetz nicht gerechtfertigt, sagte der Vizepräsident des Deutschen Ringer-Bundes (DRB), Daniel Wozniak, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. "Wir gehen nach der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Freiburg davon aus, dass es in diese Richtung geht. Es wird also nicht nur gegen Sportler, sondern auch gegen Verantwortliche ermittelt", sagte er mit Blick auf den Anfangsverdacht auf gewerbsmäßigen Handel.

BVB bangt um Einsatz von Weidenfeller - Gündogan wieder fit

Porto (dpa) - Borussia Dortmund bangt vor der Europa-League-Partie beim FC Porto um den Einsatz von Roman Weidenfeller. Der Torhüter leidet weiter an den Folgen einer Grippe und ist deshalb für das Zwischenrunden-Rückspiel am Donnerstag (21.05 Uhr) fraglich. "Bei ihm sieht es leider nicht so gut aus", sagte Trainer Thomas Tuchel am Mittwoch vor dem Abschlusstraining in Porto. Weidenfeller hatte schon im Hinspiel (2:0) vor einer Woche gefehlt.

Kieler Handballer siegen ungefährdet 32:27 in Istanbul

Istanbul (dpa) - Die Handballer des THW Kiel haben den vierten Platz in der Hauptrundengruppe A der Champions League gesichert. Nach dem 32:27 (17:14)-Sieg am Mittwoch bei Besiktas Istanbul ist den "Zebras" diese Platzierung nicht mehr zu nehmen. Der dritte Rang ist für die Kieler auch mit einem Sieg im letzten Spiel am kommenden Donnerstag gegen Croatia Zagreb nicht mehr zu erreichen.

Rhein-Neckar Löwen komplettieren Final Four im DHB-Pokal

Mannheim (dpa) - Die Rhein-Neckar Löwen haben sich als letzte Mannschaft für die Endrunde um den DHB-Pokal qualifiziert. Im Viertelfinal-Wiederholungsspiel gegen die MT Melsungen gewann der nordbadische Handball-Bundesligist am Mittwochabend mit 26:23 (12:11). Vor den Löwen hatten sich bereits die SG Flensburg-Handewitt, der SC Magdeburg und der Bergische HC für das Final Four am 30. April und 1. Mai in Hamburg qualifiziert. Das Halbfinale wird am Freitag ausgelost.