Köln (dpa) - Acht Wochen nach den Vorfällen in der Kölner Silvesternacht muss sich erstmals ein Tatverdächtiger vor Gericht verantworten. Vor dem Amtsgericht Köln begann eine Verhandlung gegen einen 23 Jahre alten Marokkaner. Er soll einer Frau auf dem Bahnhofsvorplatz das Handy abgenommen haben, als sie gerade dabei war, den Kölner Dom zu fotografieren. Seit Neujahr befindet sich der Mann in Untersuchungshaft. In der Silvesternacht war es in Köln massenweise zu Straftaten gekommen. Entsetzen hatten vor allem die sexuellen Übergriffe auf Frauen ausgelöst.

