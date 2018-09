Madrid (AFP) Die spanischen Sozialisten (PSOE) haben sich nach eigenen Angaben mit der liberalen Partei Ciudadanos auf einen Weg zur Regierungsbeteiligung geeinigt. Das schriftliche Dokument werde am Vormittag der Öffentlichkeit vorgestellt, sagte der Verhandlungsleiter Antonio Hernando am Mittwochmorgen in Madrid. Zu der Vereinbarung zähle die Wahl des PSOE-Vorsitzenden Pedro Sánchez zum Regierungschef.

