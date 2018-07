Maceió (SID) - Mit dem Maceió Open in Brasilien beginnt für die deutschen Beachvolleyballerinnen der Kampf um zwei Tickets für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro. Beste Chancen auf eine Teilnahme dürfen sich Laura Ludwig und Kira Walkenhorst ausrechnen. Die beiden Athletinnen vom Hamburger SV liegen in der Olympia-Rangliste auf einem komfortablen dritten Platz. Dahinter streiten sich allerdings gleich drei deutsche Frauen-Duos um die Qualifikation.

Sowohl Katrin Holtwick/Ilka Semmler (Seaside Beach Club Essen), Chantal Laboureur/Julia Sude (MTV Stuttgart/VfB Friedrichshafen) als auch Karla Borger/Britta Büthe (Stuttgart) machen sich berechtigte Hoffnungen auf einen Auftritt an der Copacabana. "Alle drei Teams haben das Zeug dazu, dass muss man sich einfach immer wieder bewusst machen. Einerseits ist es natürlich schön, dass Deutschland so stark ist im Frauenbereich, andererseits will jedes Team am Ende das Team sein, das fährt", sagt Holtwick.

Elf Turniere der World Tour sowie die EM in Biel (Schweiz) bieten noch Gelegenheiten zum Punkte sammeln. Vordere Platzierungen bei den Grand Slams sind dabei besonders wertvoll, sind dort doch die meisten Zähler zu vergeben. "Konkurrenzsituationen hat man immer. Im Endeffekt spielen wir aber nicht gegen die anderen beiden deutschen Teams, sondern für uns selbst, wir haben es also selbst in der Hand", sagt Karla Borger vor dem Saisonstart. In Maceió sind aus deutscher Sicht fünf Frauen- und zwei Männer-Duos im Hauptfeld.

Die Stuttgarterinnen Borger/Büthe treten nach überstandener Bandscheibenprobleme von Borger erstmals seit August 2015 wieder gemeinsam an. In der Rangliste rutschten die beiden daher aus den Top 15, die einen Quotenplatz für Rio sichern. Insgesamt dürfen pro Geschlecht und Nation jeweils zwei Duos an den Start gehen. Deutschland hat derzeit drei Frauenduos aber nur ein Männerteam unter den besten 15.