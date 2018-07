Doha (SID) - Die Chinesin Saisai Zheng sorgt beim WTA-Turnier in Doha weiter für Furore. Einen Tag nach dem Zweitrundensieg gegen die topgesetzte Australian-Open-Siegerin Angelique Kerber zog die Weltranglisten-73. durch ein 7:6 (7:1), 6:1 gegen die ehemalige Wimbledon-Finalistin Eugenie Bouchard (Kanada) ins Viertelfinale ein. Dort trifft die 22-jährige Zheng entweder auf die Tschechin Petra Kvitova (Nr. 5) oder die Lettin Jelena Ostapenko.

Am Mittwoch spielte beim mit 2,82 Millionen Dollar dotierten Hartplatzturnier in Katar auch noch Andrea Petkovic um den Sprung unter die letzten Acht. Die Darmstädterin traf auf Coco Vandeweghe aus den USA.

Linkshänderin Kerber war am Dienstag in ihrem ersten Tour-Match seit dem Triumph von Melbourne Ende Januar überraschend mit 5:7, 1:6 an Zheng gescheitert. Die zweite Runde hatten zuvor Sabine Lisicki (Berlin), Annika Beck (Bonn) und Julia Görges (Bad Oldesloe) verpasst. Auch Titelverteidigerin Lucie Safarova (Tschechien/Nr. 7) unterlag in ihrem Auftaktspiel. Die Weltranglistenerste Serena Williams (USA) hatte ihre Teilnahme in Doha wegen einer Grippe abgesagt.