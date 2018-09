Ankara (AFP) Der Attentäter von Ankara stammt laut einem Agenturbericht nicht aus dem benachbarten Syrien. Ein DNA-Test habe ergeben, dass es sich bei dem Mann um den türkischen Kurden Abdulbaki Somer gehandelt habe, berichtete die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag. Der türkische Vizeregierungschef Numan Kurtulmus sagte allerdings, dies ändere "nichts an der Tatsache", dass der Anschlag in Zusammenarbeit von türkischen und syrischen Kurden begangen worden sei.

