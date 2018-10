Ankara (AFP) Die kurdischen Milizen in Syrien sollen nach Ansicht der Türkei von dem geplanten Waffenstillstand in dem Bürgerkriegsland ausgeschlossen werden. Wie die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) und die mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verbundene Al-Nusra-Front seien die kurdischen Kräfte der PYD und YPG genauso "terroristische Organisationen", rechtfertigte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Mittwoch seine Forderung.

