Istanbul (AFP) Bei einem Angriff türkischer Kampfhubschrauber auf Einheiten der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) in Südostanatolien sind am Mittwoch laut Medienberichten mindestens neun Rebellen getötet worden. Der Angriff habe sich in der Nähe der Stadt Idil abgespielt, wo Sicherheitskräfte seit der vorigen Woche gegen PKK-Trupps vorgehen, berichtete die offizielle Nachrichtenagentur Anadolu. Demnach wurden neun Rebellen getötet; andere Medien meldeten zwölf Tote.

