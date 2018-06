Kathmandu (dpa) - Bei einem Flugzeugabsturz in Nepal sind nach Angaben der Polizei 23 Menschen ums Leben gekommen. Das brennende Wrack der Propellermaschine der Fluggesellschaft Tara Air sei an einem Berg entdeckt worden. An Bord waren nach Polizeiangaben neben 21 Einheimischen ein Passagier aus China und einer aus Kuwait. Die Maschine war auf dem Weg vom Touristenzentrum Pokhara nach Jomsom verschwunden. Das ist am Annapurna-Massiv, einer beliebten Wanderregion.

