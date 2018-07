New York (AFP) Die Vereinten Nationen haben am Mittwoch erstmals humanitäre Hilfsgüter von einem Flugzeug aus über Syrien abgeworfen. Wie der UN-Nothilfekoordinator Stephen O'Brien mitteilte, wurden von einem Flugzeug des Welternährungsprogramms (WFP) über der von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) belagerten Stadt Deir Essor im Nordosten 21 Tonnen Hilfsgüter für die dort eingeschlossenen Zivilisten abgeworfen. Die Paletten seien "wie geplant im Zielgebiet" gelandet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.