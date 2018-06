Washington (AFP) Durch Wirbelstürme sind an der Golf-Küste der USA mindestens drei Menschen ums Leben gekommen und 30 weitere verletzt worden. Nach den in der Nacht zum Mittwoch vorliegenden offiziellen Informationen gab es in St. James 80 Kilometer westlich von New Orleans zwei Tote. Im benachbarten Bundesstaat Mississippi kam ein Mann in seinem Wohnmobil ums Leben.

