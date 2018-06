München (SID) - Skicrosser Daniel Bohnacker verzichtet auf einen Start beim olympischen Testwettbewerb am Sonntag im südkoreanischen Pyeongchang. Der 26-Jährige aus Gerhausen hat sich beim Weltcup in Idre Fjäll (Schweden) eine Zerrung des Bandapparates im linken Knie zugezogen und wird sich stattdessen behandeln lassen.

"Wir gehen davon aus, dass unser bester Skicrosser nach der Wettkampfpause das Weltcup-Finale in Arosa bestreiten kann", sagte Trainer Peter Stemmer. In Pyeongchang, wo 2018 die Olympischen Winterspiele stattfinden, soll am Freitag die Qualifikation bestritten werden. Der Weltcup der Frauen und Männer ist für Sonntag (12.00 Uhr MEZ) geplant.