Kairo (AFP) In Ägypten sind drei jugendliche Christen wegen "Beleidigung des Islams" zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Die jungen Kopten hätten in einem Video eine Gebetsszene parodiert, hieß es zur Begründung. Ein vierter Jugendlicher, der erst 15 Jahre alt ist, soll seine Strafe in einer Jugendhaftanstalt verbüßen.

