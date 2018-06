New York (dpa) - Die US-Börsen haben nach einer längeren Hängepartie im Handelsverlauf kräftig zugelegt. Der Dow Jones beendete den Tag mit plus 1,29 Prozent bei 16 697 Punkten. Der Eurokurs wurde zur Schlussglocke an der Wall Street bei 1,1026 Dollar gehandelt.

