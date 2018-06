Brüssel (AFP) Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) sieht noch zehn Tage Zeit, um mit der bisherigen Strategie Europas in der Flüchtlingskrise Erfolge zu erzielen. Bis zum EU-Gipfel am 7. März müsse die Zahl der über die Türkei nach Griechenland kommenden Flüchtlinge "drastisch und nachhaltig verringert werden", sagte de Maizière am Donnerstag in Brüssel. Wenn dies nicht gelinge, müsse es "andere gemeinsame europäisch koordinierte Maßnahmen geben".

