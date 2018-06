Brüssel (AFP) Angesichts durch von Ländern entlang der Balkanroute angedrohten Grenzschließungen fürchtet Griechenland chaotische Zustände durch einen Rückstau von Flüchtlingen. "Griechenland wird keine einseitigen Maßnahmen akzeptieren", sagte der griechische Innenminister Ioannis Mouzalas am Donnerstag beim Treffen mit seinen EU-Kollegen in Brüssel. "Griechenland wird es nicht hinnehmen, Europas Libanon zu werden." Mouzalas drohte, auch Athen könne in der Flüchtlingskrise nicht abgestimmte Maßnahmen ergreifen.

