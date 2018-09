Brüssel (AFP) Zwei Wochen nach dem Nato-Eilbeschluss zum Anti-Schlepper-Einsatz in der Ägäis hat die Militärallianz letzte Streitpunkte für den bislang einmaligen Einsatz ausgeräumt. Das Bündnis werde sich nun an den internationalen Anstrengungen zum Stopp der illegalen Migration beteiligen, teilte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag in Brüssel mit. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) begrüßte den "großen Fortschritt für die Zusammenarbeit zwischen Griechenland und der Türkei."

