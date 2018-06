Berlin (AFP) Die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Iris Gleicke (SPD), hat die Vielzahl fremdenfeindlicher und rechtsradikaler Übergriffe in Ostdeutschland als "bestürzend und beschämend" bezeichnet. Bereits seit 2015 sei ein deutlicher Anstieg derartiger Vorkommnisse zu verzeichnen, mahnte Gleicke am Donnerstag in Berlin. "Dies zeigt, dass wir in Ostdeutschland in besonderer Weise ein Problem mit Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit haben."

