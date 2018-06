Brüssel (dpa) - Das EU-Parlament will den illegalen Handel mit Haustieren in Europa eindämmen. Dazu müssten Hunde und Katzen registriert werden, forderten die Abgeordneten in einer Entschließung. Auch ein EU-weiter Austausch der gesammelten Daten sei nötig. "Der illegale Handel mit Heimtieren wird zunehmend mit organisierter Kriminalität in Verbindung gebracht und stellt eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit dar", warnte die Volksvertretung.

