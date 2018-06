Brüssel (dpa) - An den Außengrenzen des kontrollfreien Schengenraums soll nach dem Willen der EU-Staaten künftig jeder überprüft werden - auch EU-Bürger. Das vereinbarten die Innenminister bei ihrem Treffen in Brüssel. Die systematischen Kontrollen sollen im Kampf gegen den Terror helfen. Beschlossen ist vorerst aber noch nichts, da die Staaten sich mit dem Europaparlament einig werden müssen. Dies kann einige Monate dauern. An den Schengen-Außengrenzen werden bislang nur Bürger aus Drittstaaten systematisch kontrolliert, keine Bürger von Schengen-Staaten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.