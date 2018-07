Brüssel (AFP) Das Europäische Parlament hat sich für ein Embargo von Rüstungslieferungen an Saudi-Arabien ausgesprochen und dies mit Riads Luftangriffen und seiner Seeblockade gegen den Jemen begründet. In einer am Donnerstag mit großer Mehrheit verabschiedeten Entschließung fordern die Abgeordneten die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini auf, "eine Initiative für ein Embargo von EU-Waffenlieferungen an Saudi-Arabien zu starten".

