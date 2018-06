Berlin (dpa) - Der deutsche Nationalmannschaftskapitän Bastian Schweinsteiger macht sich trotz seiner Verletzungsprobleme zu "0,00 Prozent" Sorgen um die Teilnahme an der Fußball-EM in Frankreich.

"Wenn die EM jetzt nicht kurzfristig auf Anfang März vorverlegt wird, dann sieht es sehr gut aus", sagte der Mittelfeldspieler von Manchester United der "Bild"-Zeitung. Sein Innenbandanriss verheile "prima", schon im März wolle er wieder "voll dabei sein".

Dass seine Zukunft in der Nationalmannschaft zuletzt öffentlich infrage gestellt worden war, sei ihm "zu marktschreierisch". Schweinsteiger betonte: "Ich habe in dieser Saison trotz Sperre und Verletzung 27 Pflichtspiele bestritten. Noch im September beim Länderspiel in Frankfurt gegen Polen hörte ich von vielen Experten, dass die erste Halbzeit wohl eine der besten Halbzeiten einer deutschen Nationalmannschaft aller Zeiten war."

Mit Blick auf die EM und einen Stammplatz im Team treffe allein Bundestrainer Joachim Löw die Entscheidung. "Die Spieler stellen sich nicht selbst auf."

