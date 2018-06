Köln (SID) - Ein Teenager hat das große Manchester United bei seinem Pflichtspiel-Debüt vor der ganz großen Blamage bewahrt. Der erst 18 Jahre alte Marcus Rashford schoss Englands kriselnden Rekordmeister Manchester United in der Europa League mit zwei ganz wichtigen Toren zu einem erst am Ende ungefährdeten 5:1 (1:1)-Sieg im Zwischenrunden-Rückspiel gegen die Dänen vom FC Midtjylland und damit ins Achtelfinale.

Miroslav Klose darf derweil weiter von seinem ersten Europapokal-Triumph träumen, für Lukas Podolski ist die internationale Reise hingegen beendet. Im Duell der Weltmeister stach Joker Klose für Lazio Rom und erreichte durch einen 3:1 (0:0)-Rückspielsieg über Podolskis Galatasaray Istanbul das Achtelfinale. Der zwei Minuten zuvor eingewechselte Klose traf mit seinem ersten Pflichtspieltor in dieser Saison zum Endstand (72.).

Midtjylland, das das Hinspiel 2:1 gewonnen hatte, war im Old Trafford durch Pione Sisto (27.) in Führung gegangen und schnupperte an der Sensation. ManUnited kam durch ein Eigentor von Nikolaj Bodurow (32.) zum Ausgleich, verschoss aber durch Juan Mata 43.) einen Foulelfmeter. Nach der Pause schlug Rashfords große Stunde: Der U21-Stürmer der Red Devils traf zunächst zur Führung (63.) und erzielte schließlich auch das vorentscheidende 3:1 (75.). Ander Herrera (87./Handelfmeter) und Memphis Depay (90.) erhöhten noch.

Nach dem 0:0 im Hinspiel sorgten Lazios Marco Parolo (59.) und Felipe Anderson (61.) mit einem Doppelschlag für klare Verhältnisse. Galatasaray, mit dem unauffälligen Podolski in der Startelf, kam noch einmal durch Yasin Öztekin (63.) heran, ehe Klose seinen Torbann brach. Die Begegnung im Olympiastadion war durch Ausschreitungen im Vorfeld überschattet worden, ein italienischer und ein türkischer Fand landeten nach Messerstechereien im Krankenhaus.

Auch Shkodran Mustafi zog als Torschütze mit dem FC Valencia locker in die Runde der letzten 16 ein. Nach dem 6:0-Hinspielsieg gegen Rapid Wien gewann Valencia mit dem Weltmeister in der Startelf auch in Österreichs Hauptstadt problemlos 4:0 (0:0). Verteidiger Mustafi, der im Hinspiel angeschlagen gefehlt hatte, traf kurz vor Schluss zum Endstand (88.).

Cup-Verteidiger FC Sevilla kam trotz einer 0:1 (0:1)-Pleite bei Molde FK eine Runde weiter, das Hinspiel hatten die Andalusier mit 3:0 gewonnen. Mitfavorit Tottenham Hotspur steht nach einem 3:0 (1:0) gegen den AC Florenz (Hinspiel 1:1) im Achtelfinale. Der SSC Neapel scheiterte hingegen durch ein 1:1 (1:0) gegen den FC Villarreal, der das erste Aufeinandertreffen 1:0 für sich entschieden hatte. Im Nachsitzen löste der RSC Anderlecht sein Ticket für die nächste Runde. Bei Olympiakos Piräus siegte der belgische Rekordmeister 2:1 (0:1, 1:0) nach Verlängerung, das Hinspiel hatte Anderlecht 1:0 gewonnen.

Die Runde der letzten 16 wird am Freitag (13.00 Uhr) im Schweizer Nyon ausgelost und wird am 10. sowie 17. März ausgespielt. Ab dem Achtelfinale können auch Mannschaften aus dem gleichen Land gegeneinander gelost werden.