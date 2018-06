Hannover (SID) - Trainer Thomas Schaaf (54) vom Tabellenletzten Hannover 96 sieht den kommenden Bundesliga-Gegner VfB Stuttgart als Vorbild für den Abstiegskampf. "Stuttgart steht dafür, dass es sich auf einmal drehen kann", sagte Schaaf vor der Partie bei den Schwaben (Samstag, 15.30 Uhr/Sky).

Stuttgart hat die letzten drei Spiele gewonnen und sich als Elfter aus dem Tabellenkeller befreit. "Das ist aber kein Selbstläufer. In Stuttgart hat man nicht darauf gewartet, dass es passiert", sagte Schaaf.

Auch Hannover arbeite laut Schaaf mit Akribie daran, nach acht Niederlagen in Serie endlich die Wende einzuleiten. "Wir müssen Abläufe hinbekommen, die uns Sicherheit bringen", sagte Schaaf: "An die eigenen Fähigkeiten und Qualitäten zu glauben - das ist das Ziel." Angesichts des Negativtrends war bei 96 in den vergangenen Spielen von Selbstvertrauen allerdings wenig zu spüren. "Die Erwartungshaltung ist nicht so riesig, umso mehr kann man überraschen", sagte Schaaf.