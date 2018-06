Kabul (SID) - Der kleine Lionel-Messi-Fan Murtaza Ahmadi besitzt nun ein echtes Trikot seines großen Idols. Die UNICEF-Zweigstelle in Afghanistan twitterte am Donnerstag ein Foto, das den stolzen Jungen in einem handsignierten Nationaltrikot des argentinischen Superstars zeigt. Außerdem hat Messi Murtaza noch einen Fußball zukommen lassen.

Bilder des fünf Jahre alten Fan in einem aus einer blau-weißen Einkaufstüte gebastelten Messi-Trikot waren Anfang des Monats um die Welt gegangen. Sein Vater Mohammad Arif, ein Bauer aus der afghanischen Provinz Ghazni, hatte seinem Sohn den Traum von einen Original-Trikot nicht erfüllen können und deshalb improvisiert: "Er hat so oft nach einem Trikot gefragt, aber es ist zu teuer für mich."