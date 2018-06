Zürich (SID) - Die Korruption beim skandalgeplagten CONCACAF soll ein Ende haben. Der Fußball-Kontinentalverband für Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik verabschiedete bei seinem Kongress am Donnerstag in Zürich weitreichende Reformen, die den kriminellen Machenschaften der vergangenen Jahre endgültig einen Riegel vorschieben sollen. Das Reformpaket tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Da die Reformen (das Exekutivkomitee wird zu einer Art Aufsichtsrat, Amtszeitbeschränkung, mehr Kontrolle der Verantwortlichen, Integritäts-Check) den angedachten Neuerungen beim Weltverband FIFA ähneln, dürften die 35 CONCACAF-Mitglieder am Freitag auch den Reformen beim krisengeschüttelten Weltverband zustimmen. Beim FIFA-Kongress ist dafür eine Dreiviertel-Mehrheit (207 Länder) nötig.

Der CONCACAF steckt tief in der Krise, da unterem die bisher letzten drei Präsidenten zu den Hauptverantwortlichen des FIFA-Korruptionsskandals gehören.