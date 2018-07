Neu Delhi (AFP) Weil er sich über zu laute Musik in einem Fitnessstudio beschwert hat, ist ein Mann in Neu Delhi erschossen worden. Ein Fitnesstrainer habe mit Freunden am späten Abend Musik in dem Studio gehört, als der Anwohner darum gebeten habe, diese leiser zu drehen, berichtete die englischsprachige Zeitung "The Hindu" am Donnerstag unter Berufung auf die Polizei.

