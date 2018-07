Teheran (AFP) Kurz vor den Wahlen im Iran haben fast 1400 der zugelassenen Bewerber ihre Kandidatur wieder zurückgezogen. Wie der Leiter des Wahlstabs im Innenministerium, Mohammed Hossein Moghimi, am Donnerstag mitteilte, kandidieren bei der Abstimmung am Freitag noch 4844 Bewerber um die 290 Parlamentssitze. Damit zogen sich 1385 in letzter Minute zurück, um aussichtsreichere Bewerber auf den Listen von Konservativen, Gemäßigten und Reformern zu unterstützen.

