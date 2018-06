Cupertino (dpa) - Apple-Chef Tim Cook will im Streit mit der US-Regierung über das Entsperren von iPhones mit Präsident Barack Obama sprechen. Er wolle Obama die Apples Argumente nahebringen, sagte Cook dem TV-Sender ABC. Es gehe nicht um dieses Telefon, es gehe um die Zukunft, betonte er. Apple wurde per Gerichtsbeschluss angewiesen, dem FBI beim Entsperren eines iPhones zu helfen, das von dem Attentäter von San Bernardino genutzt worden war. Er und seine Frau hatten 14 Menschen getötet. Das Paar, das die Terrororganisation IS unterstützt haben soll, starb in einem Gefecht mit der Polizei.

