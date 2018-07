Mexiko-Stadt (AFP) Mehr als ein Jahr nach dem Verschwinden von 43 Studenten in Mexiko hat Präsident Enrique Peña Nieto erstmals die Stadt Iguala im Bundesstaat Guerrero besucht, wo die Studenten am 26. September 2014 zuletzt lebend gesehen wurden. Anlass für den Besuch war der nationale Flaggentag, an dem der Staatschef dem Hissen einer riesigen Flagge auf einem Berg beiwohnte. "Iguala ist eine symbolische Stadt in unserer nationalen Geschichte", sagte Peña Nieto.

