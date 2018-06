Athen (dpa) - Kein Ende des Flüchtlingszustroms in Griechenland: Nachdem Mazedonien nur wenige Hundert Menschen täglich auf ihrem Weg gen Norden einreisen lässt, herrscht Panik unter den Migranten in Griechenland. Hunderte von ihnen brachen aus Auffanglagern aus und machten sich zu Fuß auf den Weg zur mazedonischen Grenze. Die Bündnisstaaten hatten sich auf die Richtlinien für die Beobachtung der türkischen und griechischen Seegebiete geeinigt. Zudem legten sie fest, dass der Nato-Marineverband aus Seenot gerettete Flüchtlinge in der Regel in die Türkei zurückbringt.

