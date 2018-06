München (dpa) - Drei Jahre nach seinem letzten Gastspiel in Deutschland kommt Rocklegende Bruce Springsteen in diesem Sommer zu zwei Konzerten nach München und Berlin. Fans dürfen sich auf zwei Mammutshows des US-Stars ("Born In The USA", "Glory Days") freuen.

Mit ihrer "The River Tour" machen der 66-Jährige und seine E Street Band am 17. Juni Station in München und am 19. Juni in Berlin, wie die Konzertagentur Live Nation mitteilte.

Seit mehr als 40 Jahren euphorisieren die Musiker ihr Publikum mit mehrstündigen Live-Auftritten. Beim letzten Konzert in München ließ sich der "Boss" auch von strömendem Regen nicht schrecken.