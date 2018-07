Athen (AFP) Nach dem Rückruf der griechischen Botschafterin in Wien durch die Regierung in Athen hat Österreich erneut auf ein entschiedenes Vorgehen Griechenlands zur Eindämmung des Flüchtlingsandrangs gedrungen. In einer E-Mail an die Nachrichtenagentur AFP erklärte das Außenministerium in Wien, der Rückruf der Botschafterin sei eine Chance für diese, Athen über die Herausforderungen zu informieren, mit denen Zielländer der Migranten wie etwa Österreich konfrontiert seien.

