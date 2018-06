Moskau (AFP) Bei einem Minenunglück in Russland sind mindestens zwei Bergleute ums Leben gekommen. 28 Menschen würden nach dem Einsturz in einem Kohlebergwerk in der Nähe von Workuta in der russischen Arktis noch vermisst, teilte die Betreiberfirma Workutaugol am Donnerstag mit. Demnach waren nach dem Unglück mehr als 80 Menschen aus der Sewernaja-Mine in der Region Komis gerettet worden.

