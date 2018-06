Berlin (AFP) Der Bundesverband der Aramäer in Deutschland hat die Haltung der Bundesregierung zu den Massakern an Armeniern und anderen christlichen Minderheiten in der Türkei während des Ersten Weltkrieges kritisiert. Mit Blick auf den Streit über die Einstufung der Massaker als "Völkermord" sprach der Verband am Donnerstag von einem "absurden Eiertanz". Hintergrund ist eine Debatte dazu am Nachmittag im Bundestag.

