Bad Aibling (dpa) - Nach dem schweren Zugunfall mit elf Toten im oberbayerischen Bad Aibling soll dort eine Gedenkstätte an das Unglück erinnern. Der genaue Ort und die Gestaltung stünden aber noch nicht fest, sagte Bürgermeister Felix Schwaller in einer Stadtratssitzung. Die Gedenkstätte soll aber nicht direkt am Unfallort entstehen. Bei dem Frontalzusammenstoß von zwei Regionalzügen waren am Faschingsdienstag elf Menschen getötet worden, mehr als 85 Insassen waren teils lebensgefährlich verletzt worden.

