Genf (AFP) Die UNO hat eingeräumt, dass die erste Hilfslieferung für die von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) belagerte syrische Stadt Deir Essor ein Fehlschlag war. Beim Abwurf der Hilfsgüter des Welternährungsprogramms (WFP) über der Stadt im Osten Syriens habe es am Mittwoch "Probleme" gegeben, erklärte Jan Egeland, Berater des UN-Sondergesandten für Syrien, Staffan de Mistura, am Donnerstag in Genf.

