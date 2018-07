Washington (AFP) Seit der Freigabe von Marihuana zum persönlichen Gebrauch im US-Bundesstaat Colorado landen einer Studie zufolge dort immer mehr Besucher aus anderen Bundesstaaten in den Notaufnahmen der Krankenhäuser. Nach der Freigabe von Marihuana zum persönlichen Gebrauch 2014 seien doppelt so viele Besucher ins Krankenhaus gekommen wie 2012, berichtete die Fachzeitschrift "New England Journal of Medicine" am Mittwoch.

