Wien (SID) - Der alpine Skizirkus soll bald mitten in Wien Station machen - vor allem nach dem Willen von Marcel Hirscher. Nach seinem Sieg beim Parallel-Rennen in Stockholm liebäugelt Österreichs Slalom-Superstar mit einem ähnlichen Event in der Hauptstadt der Alpenrepublik.

"Das wäre etwas, was wir noch nie gehabt haben. Ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist - aber bitte gebt Gas! Ich will so ein Rennen auch daheim fahren," sagte Hirscher in einem Radio-Interview mit dem Sender Ö3. Der österreichische Skiverband (ÖSV) plant seit langem ein Parallel-Rennen auf einem Hügel im Park des weltberühmten Wiener Schlosses Schönbrunn.