München (SID) - Basketball-Vizemeister Bayern München muss in den kommenden Wochen auf Leistungsträger Nihad Djedovic verzichten. Der 26-Jährige leidet an einer Wadenverletzung. "Mit Nihad können wir, wie es jetzt aussieht, zumindest in den nächsten vier Wochen nicht rechnen", sagte Trainer Svetislav Pesic am Freitag.

Nationalspieler Maxi Kleber (Schlag aufs Bein) droht zumindest die kommenden Partien gegen den Dauerrivalen Alba Berlin in der Bundesliga am Sonntag und im Eurocup am Dienstag zu verpassen.

"Maxi ist mit seiner Physis und Präsenz unser bester Verteidiger", sagte Pesic. Derzeit sei es "noch nicht absehbar", wann Kleber wieder spielen könne. Beide Stammspieler hatten die Verletzungen während des 82:82 im Eurocup-Hinspiel am Mittwoch in Berlin erlitten.

Mit Blick auf die Bundesliga-Partie am Sonntag forderte Pesic von seinen Spielern "mehr Konzentration und Physis, vor allem in der Defense gegen die großen Alba-Spieler". Die Bayern (34:10 Punkte) sind Zweiter, Alba (30:14) belegt Rang sechs.