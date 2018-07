Brüssel (AFP) Deutschland investiert zu wenig: Das ist die Hauptkritik der EU-Kommission in ihrem jährlichen Länderbericht, der am Freitag veröffentlicht wurde. Darin stellt Brüssel fest, dass auch dank steigender Inlandsnachfrage das Wachstum in Deutschland stabil ist und die Beschäftigung steigt. Jedoch verlaufe die Erholung der privaten Investitionen "holprig", die öffentlichen Investitionen seien rückläufig und blieben im Schnitt unter dem Durchschnitt im Euroraum.

