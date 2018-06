Kiel (AFP) Junge Ausländer haben in einer Kieler Einkaufspassage drei Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren massiv bedrängt und belästigt. Wie die Polizei am Freitag in der schleswig-holsteinischen Hauptstadt mitteilte. Zu körperlichen Übergriffen kam es demnach nach bisherigem Stand der Ermittlungen nicht. Beamte nahmen vier Verdächtige vorläufig fest.

