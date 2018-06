Berlin (AFP) In einem Modellprojekt in Baden-Württemberg sollen erstmals auch ausländische Fachkräfte in "Nicht-Engpassberufen" Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten. Der Testlauf des Bundesarbeitsministeriums und der Bundesagentur für Arbeit (BA) soll nach Angaben der beiden Institutionen im Herbst beginnen und sich an einen begrenzten Kreis vorausgewählter Fachkräfte richten, die über die nötige "Integrationsfähigkeit" verfügen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.