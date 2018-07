Wiesbaden (AFP) Die Verbraucherpreise in Deutschland sind im Februar stabil geblieben. Die Inflationsrate gegenüber dem Vorjahresmonat betrage voraussichtlich 0,0 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag aufgrund vorläufiger Berechnungen mit. Im Vergleich zum Januar erhöhten sich die Verbraucherpreise demnach um 0,4 Prozent.

