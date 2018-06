Zürich (SID) - Der Fußball-Weltverband FIFA muss die zurückliegenden Skandale auch finanziell teuer bezahlen. Der Geschäftsführende Generalsekretär Markus Kattner erklärte beim Außerordentlichen Kongress am Freitag in Zürich, dass die FIFA im Jahr 2015 erstmals seit langer Zeit wieder Verlust gemacht hat. Die konkreten Zahlen sollen beim Kongress Mitte Mai in Mexiko vorgelegt werden.

Zuletzt war der Fußball für den Weltverband eine Goldgrube. In der Zeit von 2011 bis 2014 hat die FIFA einen Gewinn von umgerechnet 313,4 Millionen Euro gemacht. Für die vorherige Haushaltsperiode von 2007 bis 2010 waren es sogar 585 Millionen Euro. Die Finanz-Rücklagen des Weltverbandes belaufen sich derzeit noch auf nie dagewesenen 1,412 Milliarden Euro.