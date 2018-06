München (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat der deutschen Wirtschaft Erleichterungen bei der Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt zugesagt. Merkel stellte unter anderem den Abbau übermäßiger Bürokratie, die Schaffung von Einarbeitungsmöglichkeiten für Flüchtlinge sowie die Verlängerung von Praktika in Aussicht. "Ich verspreche Ihnen, dass wir über die Bundesagentur für Arbeit sehr eng zusammenarbeiten", sagte die Kanzlerin bei einem Treffen mit den vier Spitzenverbänden der Wirtschaft in München.

